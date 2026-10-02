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UEFA Nations League

Portugal fasst Ronaldo-Beschluss

von Martin Schmitz - Quelle: Marca
Cristiano Ronaldo dehnt sich @Maxppp

Der portugiesische Fußballverband möchte sich mit Cristiano Ronaldo versöhnen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, arbeitet der Verband bereits daran, mit dem 41-Jährigen „Frieden zu schließen“. Man werde „nächste Woche – mit Zustimmung des Spielers – versuchen, die Standpunkte aller Beteiligten, einschließlich Nationaltrainer Jorge Jesus, einander anzunähern.“

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Die gemeinsame Beziehung solle nicht so abrupt und traurig enden. Innerhalb des Verbands sei man der Ansicht, dass Ronaldo „ein Ende mit Respekt und Würde verdient“. Ronaldo hatte das Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft medienwirksam im Streit verlassen und für einen Eklat gesorgt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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