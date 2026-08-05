Rose-Stürmer zum HSV?

Der Hamburger SV nimmt einen weiteren Kandidaten für den Sturm ins Visier. ‚Sky Sports‘ berichtet, dass Daniel Jebbison (22) beim HSV auf der Liste steht. Unter anderem soll auch Serie A-Klub FC Genua Interesse signalisieren. Jebbison ist vertraglich bis 2028 an den AFC Bournemouth gebunden.

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In der vergangenen Saison war der Mittelstürmer an Preston North End verliehen, erzielte in 38 Zweitliga-Spielen sechs Tore. Der 1,90 Meter große Rechtsfuß ist siebenfacher kanadischer Nationalspieler. In der Saisonvorbereitung soll Jebbison beim neuen Bournemouth-Trainer Marco Rose einen positiven Eindruck hinterlassen haben.

Neben Jebbison ist auch Terem Moffi (27) vom OGC Nizza ein Thema beim HSV.

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Trainer Merlin Polzin stellte kürzlich klar: „Wir brauchen Jungs, die vorn marschieren, die Zielspieler sind, die schon einmal nachgewiesen haben, dass sie treffen können, Tempo haben und die Bälle in die Tiefe gespielt haben wollen. Und die gleichzeitig eine Präsenz im Strafraum über ihre Körperlichkeit ausstrahlen.“