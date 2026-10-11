Seedorf findet neuen Klub
Clarence Seedorf heuert in Brasilien an. Der 50-jährige Niederländer unterschreibt bei Corinthians einen bis Dezember 2027 datierten Vertrag. Die Saison wird in Brasilien im Kalenderjahr ausgetragen.
Clarence Seedorf é o novo treinador do Corinthians! 🏴🏳️ Técnico neerlandês chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2027. Seja bem-vindo, Seedorf! 👊🏼 Saiba mais 👉🏼 https://t.co/EBWxRajFoZ #BemVindoClarenceSeedorf #VaiCorinthians https://t.co/KSwENOc7Pq— Corinthians (@Corinthians) October 11, 2026
„Diese Herausforderung anzunehmen ist eine Ehre, aber auch eine große Verantwortung. Ich bin hier, um alles zu geben und ein Team aufzubauen, das um jeden Ball, jede Minute, jeden Sieg kämpft“, sagt Seedorf, der zuvor unter anderem Kamerun und den spanischen Klub Deportivo A Coruña gecoacht hatte.
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