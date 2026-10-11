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Offiziell Serie A

Seedorf findet neuen Klub

von Tobias Feldhoff
1 min.
Clarence Seedorf verschränkt die Arme @Maxppp

Clarence Seedorf heuert in Brasilien an. Der 50-jährige Niederländer unterschreibt bei Corinthians einen bis Dezember 2027 datierten Vertrag. Die Saison wird in Brasilien im Kalenderjahr ausgetragen.

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„Diese Herausforderung anzunehmen ist eine Ehre, aber auch eine große Verantwortung. Ich bin hier, um alles zu geben und ein Team aufzubauen, das um jeden Ball, jede Minute, jeden Sieg kämpft“, sagt Seedorf, der zuvor unter anderem Kamerun und den spanischen Klub Deportivo A Coruña gecoacht hatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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Serie A
Köln
Clarence Seedorf

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Köln Logo 1. FC Köln
Clarence Seedorf Clarence Seedorf
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