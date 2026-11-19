Inzwischen ist Bernd Leno in seinem neunten Jahr in der Premier League, kann auf 261 Spiele in Englands höchster Spielklasse zurückblicken. Und trotz fortgeschrittenen Alters hat der 34-Jährige noch einige gute Jahre im Tank, wie er gegenüber ‚RTL‘ und ‚Sky‘ verrät: „Ich habe hier noch einen Vertrag bis zum Ende der Saison, ich fühle mich hier sehr wohl und habe auch noch mega Bock zu spielen. Ich fühle mich gerade in meiner Prime.“

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Wo Leno ab dem Sommer spielen wird, ist noch völlig offen. Zuletzt wurde auch der FC Bayern mit dem Keeper des FC Fulham in Verbindung gebracht. Bisher habe sich zwar noch niemand aus München gemeldet, eine Rückkehr in die Bundesliga schließt Leno aber nicht aus: „Vielleicht ist es auch eine wertvolle Erfahrung, sich mal hintenanzustellen oder etwas anderes zu machen. Manchmal denke ich aber auch, dass es schade wäre, sich irgendwo hintenanzustellen, weil man eigentlich noch das Zeug dazu hat. Natürlich muss auch das Gesamtpaket stimmen. Da wird man sehen, ob es mich vielleicht wieder nach Deutschland verschlägt.“

Leno stammt aus der Jugend des VfB Stuttgart, zwischen 2011 und 2018 spielte der Rechtsfuß bei Bayer Leverkusen. Die Cottagers können seinen Vertrag vereinsseitig um ein Jahr verlängern. In München werden neben Leno unter anderem auch Loris Karius (33/FC Schalke), Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) und Robin Risser (21/RC Lens) gehandelt.