DFB: Die drei wichtigsten Aufgaben für Klopp

Noch laufen die Verhandlungen zwischen dem DFB und Red Bull über eine Ablöse für Jürgen Klopp, der zudem bei Magenta TV als Experte für die restliche WM eingeplant ist. Doch spätestens, nachdem der DFB öffentlich die laufenden Gespräche bestätigt hatte, war klar, dass die über Jahre erwartete Anstellung des ehemaligen BVB-Trainers nur noch eine Frage von Geld und Zeit sein wird.

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Unabhängig davon, ob noch weitere Entscheidungsträger beim DFB ihren Posten räumen müssen – dementsprechende Gespräche laufen derzeit im Aufsichtsrat – werden die Aufgabe und der Druck für die neue, schillernde Galionsfigur des deutschen Fußballs groß sein. FT hat drei Punkte zusammengetragen, die Klopp direkt zu Beginn seiner Amtszeit angehen muss.

Den überfälligen Generationswechsel vollziehen

In der deutschen Elf muss ein großer und klarer Umbruch her. Der Kader muss verjüngt und alte Führungsstrukturen aufgebrochen werden. Im Hinblick auf die kommende Europameisterschaft in Großbritannien in zwei Jahren sollten Manuel Neuer (40/bereits zurückgetreten), Oliver Baumann (36), Pascal Groß (35), Antonio Rüdiger (33) keine weitere Einladung erhalten. Leon Goretzka (31) und Leroy Sané (30) sollten ebenfalls auf dem Prüfstand stehen. Auch Joshua Kimmich (31), der mittlerweile wie kein anderer stellvertretend für die erfolgslosen vergangenen Jahre steht, sollte keinen Freifahrtschein erhalten.

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Out of the box denken

Gerade Klopp als international erfahrenem Trainer sollte es leichter fallen, potenzielle Leistungsträger außerhalb der Bundesliga im Blick zu haben und diese – anders als seine Vorgänger – auch final zu integrieren. Gemeint sind vor allem Profis, die in Deutschland eher unter dem Radar fliegen und ihren Durchbruch abseits der heimischen Liga geschafft haben. Beispiele sind Yann Bisseck (25/Inter Mailand), Anton Stach (27/Leeds United), Kevin Schade (24/FC Brentford), Merlin Röhl (23/FC Everton), Nicolò Tresoldi (21/FC Brügge) oder Matteo Palma (18/Udinese). Das Leistungsprinzip, das seit der Heim-EM unter Nagelsmann nicht immer an erster Stelle stand, muss wieder ausnahmslos gelten. Nominierungen sollten nicht primär nach Namen ausgesprochen werden.

Modernen Fußball spielen lassen

Es ist nicht nur wichtig, wer in Zukunft mit dem Adler auf der Brust aufläuft, sondern auch, wie die Spieler sich präsentieren. Und da hat Deutschland mittlerweile den Anschluss an die Weltspitze verloren. Noch immer setzt die DFB-Elf auf viel Ballbesitz, kurze Pässe, viel Geduld und kommt durch fehlende Dynamik, wenig Eins-gegen-Eins-Qualität und wenig Kreativität kaum hinter die gegnerische Abwehrkette. Was folgt, ist das sogenannte U des Todes, wenn das Spielgerät wie beim Handball um den gegnerischen Strafraum hin und her gepasst wird, ohne dass es gefährlich wird.

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Die deutsche Mannschaft braucht nicht nur eine Verjüngungs-, sondern auch eine Modernisierungskur. Der Fußball muss schneller, kreativer und attraktiver werden. Das beste Beispiel ist aktuell wohl die französische Nationalmannschaft, die mit ihren vier pfeilschnellen und trickreichen Offensiven bei der WM begeisternden und vor allem erfolgreichen Fußball spielt und nicht zuletzt deshalb als absoluter Favorit auf den Titel gilt. Natürlich verfügt der DFB aktuell nicht über vergleichbares Spielermaterial, doch es gibt sehr wohl jetzt schon einige Spieler, die diese Qualitäten grundsätzlich besitzen. Said El Mala (19) und Lennart Karl (18) gehören dazu.