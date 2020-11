PSG-Verlängerung: Bernat optimistisch

Juan Bernat zeigt sich zuversichtlich, seinen 2021 auslaufenden Vertrag bei Paris St. Germain zu verlängern. Gegenüber der französischen Nachrichtenagentur ‚AFP‘ sagt der 27-Jährige: „Wir verhandeln momentan über einen neuen Vertrag. Bisher ist allerdings noch nichts fest, aber ich glaube, dass die Gespräche erfolgreich sein werden.“ Dass sich der Linksverteidiger pudelwohl in der französischen Hauptstadt fühlt, macht er deutlich: „Ich habe immer betont, dass ich sehr glücklich hier bin, ich möchte viele Jahre hierbleiben.“

Eine Rückkehr in sein Heimatland kann sich der Spanier in der Zukunft ebenfalls sehr gut vorstellen: „Es stimmt, dass ich eines Tages wieder in Spanien spielen möchte.“ Aktuell erholt sich Bernat von einem Kreuzbandriss, den er sich am 16. September in einem Ligaspiel gegen den FC Metz zugezogen hatte. Einem neuen Vertrag in Paris steht die schwerwiegende Verletzung offenbar nicht im Wege.