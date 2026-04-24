10 Millionen: Mijnans in die Bundesliga?

Sven Mijnans von AZ Alkmaar könnte es im Sommer in die Bundesliga ziehen. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben einige Bundesliga-Klubs Interesse an dem 26-jährigen Offensivspieler hinterlegt. Aber auch Vereine aus Italien und der Niederlande haben den Linksfuß auf dem Zettel.

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In 27 Saisoneinsätzen in der Eredivisie kommt Mijnans auf zehn Tore und fünf Vorlagen, gehört somit ligaweit zu den Topscorern. In Alkmaar steht der Mittelfeldakteur seit seinem Wechsel von Sparta Rotterdam 2023 unter Vertrag. Das Arbeitspapier des ehemaligen niederländischen U21-Nationalspielers läuft noch bis 2028, weshalb mögliche Abnehmer im Falle eines Sommer-Wechsels um eine Ablöse nicht herumkämen.