Norwich bietet für Bayer-Ziel Ajer

Bayer Leverkusen muss sich im Rennen um Celtic Glasgows Innenverteidiger Kristoffer Ajer beeilen. Wie die englische ‚Sun‘ berichtet, bereitet Mitbewerber Norwich City ein Angebot von rund zwölf Millionen Euro für den 23-Jährigen vor. Die Werkself hatte bislang zumindest Kontakt zu Ajers Beratern hergestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der norwegische Nationalspieler steht nur noch bis Sommer 2022 bei Celtic unter Vertrag. Bei den Canaries, die in der kommenden Saison in der Premier League an den Start gehen, hat die Verpflichtung eines Innenverteidigers Priorität. Auch bei der Werkself gibt es nach dem Karriereende von Sven Bender und dem Abgang von Aleksandar Dragovic eine Baustelle im Abwehrzentrum zu bewältigen.