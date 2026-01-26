Menü Suche
Entscheidet Bayern über Perisic-Rückkehr?

von Fabian Ley - Quelle: Gazzetta dello Sport
Ivan Perisic nach seinem Treffer gegen Liverpool @Maxppp
PSV FC Bayern

Die Rückkehr von Ivan Perisic (36) zu Inter Mailand hängt gewissermaßen auch vom FC Bayern ab. Laut einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist die PSV Eindhoven nur dann bereit, den kroatischen Flügelspieler ziehen zu lassen, sollte man in der Champions League ausscheiden. Derzeit belegen die Niederländer Rang 22 und damit gerade noch einen Playoff-Platz, am Mittwoch (21 Uhr) wartet aber die schwere Aufgabe gegen die Münchner.

Schon seit Tagen arbeitet Inter an einer Verpflichtung von Perisic, der mit Ausnahme einer Leihsaison bei Bayern bereits zwischen 2015 und 2022 für die Mailänder am Ball war. Die Nerazzurri und der Routinier selbst sollen sich bereits einig sein. Für die PSV kommt der 150-fache Natonalspieler seit September 2024 auf 21 Tore und 21 Vorlagen in 62 Einsätzen. Sein Vertrag in Eindhoven läuft noch bis 2027.

