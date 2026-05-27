Weltmeisterschaft
Oranje-Kader mit einem Bundesliga-Profi
@Maxppp
Die Niederlande greift bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika lediglich auf die Dienste eines einzigen Bundesligaprofis zurück. Mark Flekken (32) von Bayer Leverkusen gehört dem Torhüterteam der Elftal an.
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Angeführt wird die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman von Kapitän Virgil van Dijk (34). Nicht mit von der Partie ist Jeremie Frimpong (25), der nach seinem 40 Millionen Euro teuren Wechsel von Leverkusen zum FC Liverpool im vergangenen Sommer über die gesamte Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte.
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