Neuer Favorit im Todibo-Poker

Die Zukunft von Jean-Clair Todibo ist weiterhin ungeklärt. Laut einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ kommt das stärkste Interesse am Innenverteidiger des FC Barcelona mittlerweile von Stade Rennes. Der FC Everton soll sich dagegen aus dem Rennen um den 20-Jährigen verabschiedet haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Todibo spielte in der vergangenen Rückrunde für Schalke 04, konnte dort aber nur bedingt überzeugen. Barça verlangt ungeachtet der Coronakrise weiterhin 25 Millionen Euro Ablöse. Rennes geht erstmals in der Vereinsgeschichte in der Champions League-Qualifikation an den Start und sucht entsprechend Verstärkungen.