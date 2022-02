Chandler schwört Frankfurt die Treue

Timothy Chandler (31) will so lange wie möglich bei Eintracht Frankfurt Fußball spielen. „Ich bin stolz darauf, dass ich für Frankfurt auf dem Platz stehe“, so der Rechtsverteidiger gegenüber ‚Sport1‘. „Die Eintracht ist mein Verein, Frankfurt mein Zuhause. Wenn mich meine Beine mit 40 noch tragen und mich der Klub dann noch will, dann spiele ich auch mit 40 noch.“

Schlappe neun Jahre lang müsste sich Chandler dafür noch fit und in Form halten. Sein Spielervertrag bei der SGE läuft 2025 aus. Für die Zeit nach der Karriere hat er schon konkrete Pläne – ebenfalls bei der Eintracht: „Ich werde meinen Trainerschein machen. Es wäre mir sehr wichtig, dass ich bei der Jugendförderung mithelfen kann, dass Talente den Sprung zu den Profis schaffen.“