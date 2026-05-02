Nächstes Toptalent: Leverkusen wildert bei Barça

Nach seiner einjährigen Leihe zum FC Elche kehrt La Masia-Talent Héctor Fort im Sommer wieder zum FC Barcelona zurück. Der Rechtsverteidiger steht noch bis 2029 bei den Katalanen unter Vertrag, wie es mit dem spanischen U20-Nationalspieler weitergeht, ist allerdings mehr als ungewiss.

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Obwohl Fort eine große Zukunft bescheinigt wird, hat Barcelona keine Verwendung für den 19-Jährigen. Schließlich ist seine Hauptposition mit Jules Koundé (27), Eric García (25) und Xavi Espart (18) bereits besetzt. Auch João Cancelo (31/geliehen von Al Hilal) könnte festverpflichtet werden. Daher lauern andere Klubs auf einen Coup. Laut Matteo Moretto ist neben Inter Mailand auch Bayer Leverkusen an Fort dran.

Inter im Vorteil?

Möglich wäre eine erneute Leihe oder ein fester Abgang. Angesichts der großen Transferpläne der Katalanen und deren chronisch kritischer Finanzsituation wäre ein Verkauf die wahrscheinlichere Option. Eigentlich hat sich Fort dem Vernehmen nach vorgenommen, sich bei Barça durchzusetzen, doch der Rechtsfuß braucht Spielpraxis für seine Entwicklung.

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Die kann Leverkusen in einer Topliga und auch auf der internationalen Bühne bieten. Problematisch für die Werkself: Barcelona hat Inters Innenverteidiger Allessandro Bastoni (27) als klares Transferziel ins Auge gefasst. In diesem Zusammenhang könnte ein Spielertausch plus Ablöse eine Option werden.