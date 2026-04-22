14 Scorer: Freiburg beobachtet Amoako

Der SC Freiburg blickt auf der Suche nach verheißungsvollen Talenten in die dänische Superliga. Fabrizio Romano zufolge waren Vertreter des Bundesligisten beim 2:1-Sieg des FC Nordsjaelland gegen Viborg FF vor Ort, um sich ein genaueres Bild von Prince Amoako Junior (19) zu machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Linksaußen dürfte einen guten Eindruck hinterlassen haben, steuerte er mit seinem Treffer doch einen wichtigen Teil zum Sieg bei. Insgesamt stehen acht Tore und sechs Vorlagen in 30 Pflichtspielen auf Amoakos Konto. Laut Romano kann der Ghanaer auf eine WM-Teilnahme hoffen, in Skandinavien steht er noch bis 2030 unter Vertrag.