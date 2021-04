Bundesliga-Flirt Balogun bald vom Markt

Die Bemühungen des FC Arsenal um sein Eigengewächs Folarin Balogun scheinen zu fruchten. Laut der ‚Daily Mail‘ konnten die Gunners den 19-jährigen Angreifer von einem Verbleib überzeugen. Der Youngster steht nun offenbar kurz davor, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Mit RB Leipzig, Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart waren in der Vergangenheit gleich drei Bundesligisten als potenzielle Abnehmer gehandelt worden. Im Frühjahr hieß es sogar, Balogun sei sich bereits mit Leipzig über einen Sommertransfer einig. Nun scheint dem Youngster, der diese Spielzeit erstmals für die Profis zum Einsatz kam und in der Europa League mit zwei Toren in vier Einsätzen überzeugte, seine Perspektive in London besser zu gefallen.