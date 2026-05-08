RB Leipzig: 23-Millionen-Deal geplatzt

Lutsharel Geertruida (25) steht im Sommer offenbar wieder bei RB Leipzig auf der Matte. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat sich der AFC Sunderland dagegen entschieden, die 23 Millionen Euro hohe Kaufoption zu ziehen. Der flexibel einsetzbare Verteidiger läuft in dieser Saison leihweise für die Black Cats auf, kommt dort auf 27 Einsätze.

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Dem Bezahlsender zufolge kehrt Geertruida also zunächst zurück nach Leipzig. Allerdings sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Niederländer (20 Länderspiele) den Bundesligsten zeitnah erneut verlassen wird. Beide Seiten sollen bereits an einer dauerhaften Lösung arbeiten. Erste Anfragen sind laut ‚Sky‘ eingegangen, Geertruida habe definitiv einen Markt in einer der fünf großen europäischen Ligen.