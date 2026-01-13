Neue Wechselgerüchte um Trafford

Mit Verspätung könnte es James Trafford doch noch zu Newcastle United ziehen. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, haben die Magpies die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass der Torhüter den Weg in Englands Nordosten findet. Bereits seit zwei Jahren baggert Newcastle an dem 23-Jährigen, dieser entschied sich jedoch im vergangenen Sommer für einen Wechsel vom FC Burnley zurück zu seinem Ausbildungsklub Manchester City. Dort wurde Trafford jedoch ab dem vierten Spieltag der Premier League von Neuankömmling Gianluigi Donnarumma (26) verdrängt und könnte sich nun erneut umorientieren.

Vor dem direkten Duell der beiden Klubs im Carabao Cup am heutigen Dienstag (21 Uhr) überschüttete Newcastle-Coach Eddie Howe den Keeper mit Lob, City-Trainer Pep Guardiola wiederum wollte nicht bestätigen, dass Trafford auch in der kommenden Saison noch ein City-Spieler sein wird: „Wir wollen ihn, aber was am Ende der Saison passieren wird, werden wir sehen. Ich würde mir wünschen, dass er noch viele Jahre hierbleibt, denn er hat das Zeug dazu, in einem großen Verein wie dem unseren zu spielen.“