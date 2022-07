Barça vor Trincão-Verkauf

Der Weg von Francisco Trincão (22) führt zurück in die Heimat. Laut der Zeitung ‚Record‘ haben sich der FC Barcelona und Sporting Lissabon auf einen dauerhaften Transfer des Portugiesen geeinigt. Für Trincão werden zehn Millionen Euro fällig, allerdings bekommt Sporting für diese Summe nur 50 Prozent der Transferrechte.

Barça sichert sich zudem eine Rückkaufklausel in Höhe von 15 Millionen Euro, die ab Sommer 2023 aktiviert werden kann. In den Folgejahren besteht ebenfalls die Option, den Flügelspieler zurück ins Camp Nou zu holen. Die Klausel erhöht sich jedoch sukzessive pro Jahr. In Barcelona ließ Trincão nur selten sein Talent aufblitzen. Nach einem Jahr bei den Katalanen wurde der Flügelspieler vergangene Saison an die Wolverhampton Wanderers verliehen.