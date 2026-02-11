Werder: Filbry stellt sich hinter Fritz

Klaus Filbry, Klubchef beim SV Werder Bremen, verteidigt den in die Kritik geratenen Sportgeschäftsführer Clemens Fritz. „Er hat früher schon an der Seite von Frank Baumann eine stabilisierende Rolle gespielt und war bereits an Transfers wie von Senne Lynen beteiligt, hat zudem Karim Coulibaly vom HSV geholt. Ja, nicht alle Transfers sind aufgegangen, aber auch bei Weitem nicht alle daneben. Das kommt mir aktuell zu kurz“, erklärt Filbry im Interview mit der ‚DeichStube‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fritz blicke mit „voller Energie nach vorne. Clemens war Leistungssportler und hat sowohl als Spieler sowie auch als Verantwortlicher solche Situationen schon durchlebt. Er wird daraus gestärkt hervorgehen – als Mensch und als Führungskraft.“ Nach nicht fehlerfreien Transferperioden hat Fritz unter den Anhängern des SVW einen schweren Stand. Der aktuelle 16. Tabellenplatz sorgt für weiteren Unmut in der Hansestadt.