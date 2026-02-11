Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder: Filbry stellt sich hinter Fritz

von Tristan Bernert - Quelle: DeichStube
1 min.
Klaus Filbry 2324 @Maxppp

Klaus Filbry, Klubchef beim SV Werder Bremen, verteidigt den in die Kritik geratenen Sportgeschäftsführer Clemens Fritz. „Er hat früher schon an der Seite von Frank Baumann eine stabilisierende Rolle gespielt und war bereits an Transfers wie von Senne Lynen beteiligt, hat zudem Karim Coulibaly vom HSV geholt. Ja, nicht alle Transfers sind aufgegangen, aber auch bei Weitem nicht alle daneben. Das kommt mir aktuell zu kurz“, erklärt Filbry im Interview mit der ‚DeichStube‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fritz blicke mit „voller Energie nach vorne. Clemens war Leistungssportler und hat sowohl als Spieler sowie auch als Verantwortlicher solche Situationen schon durchlebt. Er wird daraus gestärkt hervorgehen – als Mensch und als Führungskraft.“ Nach nicht fehlerfreien Transferperioden hat Fritz unter den Anhängern des SVW einen schweren Stand. Der aktuelle 16. Tabellenplatz sorgt für weiteren Unmut in der Hansestadt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert