Bayern lässt nicht locker: Neues Angebot für Kane

Zwei Angebote hat der FC Bayern für Harry Kane bereits bei Tottenham Hotspur hinterlegt, beide Offerten wurden allerdings postwendend abgelehnt. Laut ‚ESPN‘ lassen sich die Münchner davon jedoch nicht beirren und ziehen einen dritten konkreten Vorstoß in Erwägung. Zu dessen möglicher Höhe ist bislang nichts bekannt.

In englischen Medien ist die Rede davon, dass die Spurs umgerechnet mindestens 117 Millionen Euro für den 29-Jährigen sehen wollen. Die ‚Daily Mail‘ berichtet sogar, dass Tottenham-Boss Daniel Levy den Wert des Stürmers auf knapp 140 Millionen Euro taxiert.

Der FC Bayern muss also noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten, um einen Transfer in diesem Sommer über die Bühne zu bringen. Was den Verantwortlichen an der Säbener Straße unter Umständen zugutekommt: Laut ‚ESPN‘ möchte Kane das neue Vertragsangebot seines langjährigen Arbeitgebers nicht annehmen.