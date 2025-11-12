Florenz will Bundesliga-Duo im Januar

Der einst so stolze AC Florenz ist in dieser Saison nicht wiederzuerkennen. In der vergangenen Woche haben die Verantwortlichen schließlich reagiert und Stefano Pioli vor die Tür gesetzt. Im so wichtigen Abstiegsgipfel gegen den FC Genua gab es dann am Wochenende mit dem neuen Coach Paolo Vanoli immerhin ein 2:2. Dennoch bleibt die Fiorentina das Schlusslicht.

Nur logisch, dass der italienische Erstligist die Winterpause herbeisehnt, um personell reagieren zu können. Ein Sechser und ein Innenverteidiger werden dringend gesucht. Und beide sollen aus der Bundesliga kommen.

Beide Verträge laufen aus

Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, ist der Klub aus der Toskana nach wie vor an Eric Martel (23) vom 1. FC Köln und Diogo Leite (26) von Union Berlin interessiert. Beide waren schon im Sommer Thema bei La Viola und sollen im Winter kommen. Der Vorteil: Sowohl bei Martel als auch bei Leite läuft der Vertrag im kommenden Sommer aus, folglich wären die Ablösesummen voraussichtlich überschaubar.

Für Leite hatte Florenz schon im Sommer neun Millionen Euro geboten, war mit dem Angebot aber gescheitert. Laut der italienischen Sportzeitung dürfte auch Martel für weniger als zehn Millionen zu haben sein.

Während Leite seinen Wechselwunsch schon mehrfach hinterlegt hat und die Köpenicker wohl spätestens im Sommer verlässt, hat der FC noch Hoffnung auf einen Martel-Verbleib. Der Sechser überzeugt in dieser Saison auch in der Innenverteidigung und soll sich spätestens bis zur Winterpause entscheiden, ob er verlängert oder geht. Sollte er das Angebot zur Verlängerung am Geißbockheim ausschlagen, könnte ein Winter-Abgang durchaus zum Thema werden.