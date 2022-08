Mourinho sortiert Kluivert aus – zwei Klubs interessiert

Gerade erst von seiner Leihe beim OGC Nizza zurückgekehrt, erhält Justin Kluivert bei der AS Rom schon eine schlechte Nachricht. Laut ‚Il Tiempo‘ wurde der niederländische Flügelstürmer von José Mourinho aussortiert und darf fortan nicht mehr mit dem Kader der Profimannschaft trainieren.

Obwohl Nizza die in der Leihe verankerte Kaufoption nicht zog, sollen die Franzosen weiterhin am 23-Jährigen interessiert sein. Auch der FC Fulham streckt dem Bericht zufolge die Fühler in Richtung Kluivert aus. Neben dem Sohn von Sturm-Legende Patrick Kluivert wurde auch Riccardo Calafiori (20) aus dem Aufgebot gestrichen. Beim Linksverteidiger sollen Vereine aus dem Ausland und Serie B-Klubs angeklopft haben.