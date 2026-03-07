Menü Suche
Real-Interesse: So denkt Allegri

von Dominik Sandler
1 min.
Massimiliano Allegri schaut seinem Team zu @Maxppp

Trainer Massimiliano Allegri hat auf das kolportierte Interesse von Real Madrid reagiert. Auf der Pressekonferenz sagte der Italiener: „Ich bin glücklich bei Milan und habe außerdem noch einen Vertrag bis 2027.“ Berichten zufolge ist Allegri Teil der Überlegungen bei den Madrilenen, um im Sommer Álvaro Arbeloa zu ersetzen.

Allegri hatte zuletzt seine Zukunft auch davon abhängig gemacht, wie sich der AC Mailand im kommenden Sommer verstärken will. „Der Verein arbeitet hart daran, den Kader für das nächste Jahr weiter zu verbessern“, so der 58-Jährige jetzt. Mit Milan will Allegri im kommenden Jahr auch in der Champions League angreifen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
