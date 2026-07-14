Der Transfer von Randal Kolo Muani (27) gestaltet sich aufgrund der hohen Ablöseforderung von Paris St. Germain in diesem Sommer schwierig. Laut Gianluca Di Marzio hat Juventus Turin daher zwei Alternativen ausfindig gemacht, die zuletzt bei der Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam machen konnten. Demnach sollen Mikel Oyarzabal (29) und Folarin Balogun (25) auf dem Wunschzettel der Italiener stehen.

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Kolo Muani bleibt zwar weiterhin die Wunschlösung der Alten Dame, doch das 40 Millionen Euro schwere Preisschild der Franzosen ist aktuell nicht zu stemmen. Der Ex-Frankfurter besitzt zudem weitere Wechseloptionen und wurde zuletzt auch mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, wie FT exklusiv berichtete. Die Bianconeri arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Mittelstürmer-Baustelle. Mit Dusan Vlahovic (26), dessen Vertrag Ende Juni offiziell ausgelaufen ist, wird weiterhin über ein neues Arbeitspapier verhandelt und auch Alexander Sörloth (30) sowie Mateo Pellegrino (24) von Parma Calcio bleiben ein Thema in Turin.