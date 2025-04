Schlotterbeck-Ersatz: Umdenken beim BVB?

Entgegen ursprünglicher Berichte denkt man bei Borussia Dortmund nun offenbar doch darüber nach, schon das von der DFL neu eingeführte Transferfenster vor der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft zu nutzen, um einen Ersatz für den langzeitverletzten Nico Schlotterbeck (25) an Land zu ziehen.

Die Dortmunder überlegen, „ob sie was auf der Position machen sollen“, erklärt Patrick Berger im ‚Sky‘-Podcast ‚Auffe Süd‘. Klar ist: Die Klub-WM bietet äußerst lukrative Einnahmemöglichkeiten, sodass es fahrlässig wäre, mit einer Not-Abwehr in das Turnier zu gehen. Andererseits werden die verkaufenden Klubs vor allem in dem zusätzlichen Fenster die Chance nutzen, Preise aufzurufen, die deutlich über Marktwert liegen.

Sportlich und menschlich ist der Schlotterbeck-Ausfall für den BVB mit dem aktuellen Personal nicht zu kompensieren. Bestenfalls müsste man im Frühsommer einen Linksfuß finden, der vorneweg marschiert. Ihn nach Schlotterbecks Genesung wieder auf die Bank zu setzen, wäre allerdings unsinnig. Die Suche nach adäquatem Ersatz ist also mehr als kompliziert.