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La Liga

Arsenal: So teuer ist Vinicius

Der FC Arsenal hat Vinicius Junior ins Visier genommen. Ihren vereinsinternen Rekordeinkauf Declan Rice (116 Millionen Euro) müssten die Londoner deutlich toppen.

von David Hamza - Quelle: Sport | as
1 min.
Vinicius Junior schaut in die Ferne @Maxppp

Am gestrigen Samstag enthüllte ‚The Athletic‘, dass der FC Arsenal ein Auge auf Vinicius Junior geworfen hat. Die spanische Zeitung ‚Sport‘ ergänzt nun, Real Madrid werde den Offensivstar inklusive Boni nicht unter 160 Millionen Euro ziehen lassen – mit niedrigeren Angeboten werde man sich gar nicht erst auseinandersetzen.

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Priorität, berichtet unterdessen die ‚as‘, genießt sowohl für Real als auch für Vinicius eine Vertragsverlängerung. Gespräche seien für die kommende Woche geplant, wenn der Brasilianer aus seinem WM-Urlaub zurückkehrt.

Wäre ein Transfer zum FC Arsenal für Vinicius Junior sinnvoll?
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Bis 2027 ist Vini aktuell nur noch gebunden, seit vielen Monaten gelingt es den Beteiligten nicht, eine Einigung zu erzielen. Der 26-Jährige soll eine Gehaltserhöhung von 15 auf 20 Millionen Euro jährlich fordern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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