FC Bayern: Kahn vs. Nagelsmann

Beim FC Bayern hat man nach dem dritten Unentschieden in Serie unterschiedliche Ansichten. Oliver Kahn sagte nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt: „Es fällt auf, dass es zwei Mannschaften sind: die Mannschaft vor der WM und die Mannschaft nach der WM. Wir werden jetzt in aller Ruhe analysieren, warum wir unsere PS nicht auf die Straße bekommen und dann auch wieder aus diesem Tief rauskommen.“

Julian Nagelsmann teilt diese Einschätzung nicht. Der Trainer widerspricht: „Ich sehe jetzt keine zwei verschiedenen Mannschaften. Wir haben auch in den guten Phasen so Elemente im Spiel gehabt wie jetzt auch.“ Durch die drei sieglosen Spiele ist der Vorsprung auf die Bundesliga-Konkurrenz merklich geschmolzen. Union Berlin ist bis auf einen Zähler an die Bayern herangerückt. Dahinter lauern RB Leipzig und der SC Freiburg.

