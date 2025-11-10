35 Millionen: Aké vor City-Abgang?

Die Zukunft von Nathan Aké bei Manchester City steht offenbar auf der Kippe. Laut Sacha Tavolieri könnte der Verteidiger der erste Spieler sein, der die Skyblues im Winter verlässt. Dem Bericht zufolge zeigen Inter Mailand und Juventus Turin konkretes Interesse, auch Crystal Palace verfolge die Situation des Niederländers aufmerksam.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unter Pep Guardiola spielt Aké in dieser Saison nur die zweite Geige und kommt bislang auf magere fünf Premier League-Einsätze. In den langfristigen Planungen des Trainers soll der 30-Jährige keine große Rolle mehr spielen. City ist demnach bereit, ab einer Ablösesumme von rund 35 Millionen Euro Gespräche über einen Verkauf zu führen.