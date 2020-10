Dost: Mourinho-Interesse „hat schon was“

Bas Dost will nicht verhehlen, dass Tottenham Hotspur in der zurückliegenden Transferperiode Interesse bekundete. „Ich habe von meinem Berater gehört, dass sie wirklich dran waren und Interesse hatten“, bestätigt der Niederländer gegenüber ‚Bild‘, stellt aber klar: „Aber es war, glaube ich, nie ein Thema, dass ich dort Stammspieler werde, und ich will einfach spielen.“

Dass sich Spurs-Trainer José Mourinho mit ihm beschäftigt hat, ehrt den 31-jährigen Stürmer: „Das hat schon was. Aber wenn man sich meine Karriere anschaut habe ich noch nie einen Verein nach nur einer Saison verlassen. Jetzt auch nicht, zumal ich hier bisher nur wenig zeigen konnte. Ich bin bei Eintracht noch lange nicht fertig.“