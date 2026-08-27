Kaboré von City zu Wrexham
Issa Kaboré (25) kehrt zum AFC Wrexham zurück. Der Klub der Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney gibt die feste Verpflichtung des Rechtsverteidigers von Manchester CIty bekannt, der in der vergangenen Spielzeit bereits an den Championship-Klub verliehen war. Der Rechtsfuß unterschreibt bis 2029.
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Guess who's back 👀— Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) August 27, 2026
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