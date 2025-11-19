Bayer: Großes Fragezeichen um Grimaldo

Muss Bayer Leverkusen im kommenden Bundesligaspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg auf Alejandro Grimaldo verzichten? Der Linksverteidiger musste zumindest kurzfristig aus dem gestrigen Aufgebot der spanischen Nationalmannschaft gegen die Türkei (2:2) gestrichen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚kicker‘ plagen Grimaldo muskuläre Probleme. Erste Untersuchungen sollen bereits stattgefunden haben. Unklar sei aber, wie schwer die Blessur ausfällt. Fakt ist: Ein Ausfall des 30-jährigen Standardspezialisten wäre für den Werksklub kaum zu kompensieren.