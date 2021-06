Rose findet neuen Klub

Danny Rose kommt bei seinem ehemaligen Arbeitgeber FC Watford unter. Wie die Hornets offiziell vermelden, wird der 29-fache englische Nationalspieler einen Vertrag mit Laufbeginn am 1. Juli an der Vicarage Road unterschreiben. Beide Parteien haben Einigkeit erzielt.

Roses Vertrag bei Tottenham Hotspur läuft aus, gefragt war der 30-jährige Linksverteidiger dort zuletzt nicht mehr. In der Saison 2008/9 bestritt er seine ersten sieben Profispiele für Watford in der englischen Championship. Nun folgt die Rückkehr nach zwölf Jahren Abstinenz.

✍ Danny Rose has agreed a move to Vicarage Road, we're delighted to confirm.



Welcome back to Watford, Danny! 🐝@_AFEX