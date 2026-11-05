Nach Rücktritt: Portugal verkündet Ronaldo-Plan

Der portugiesische Fußballverband hat sich zum Rücktritt von Cristiano Ronaldo geäußert. „Mit tiefer Dankbarkeit und immenser Bewunderung lobt und dankt der portugiesische Fußballverband öffentlich Cristiano Ronaldo für seine absolut außergewöhnliche Karriere im Dienste unseres Landes. Mehr als nur ein herausragender Athlet war unser Kapitän eine inspirierende Führungspersönlichkeit, ein Vorbild an Hingabe und das ultimative Symbol für den Geist unserer Nationalmannschaft“, heißt es in einem offiziellen Statement.

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Ronaldo verkündete am heutigen Donnerstagmorgen, dass er nach 23 Jahren mit sofortiger Wirkung aus der Nationalmannschaft zurücktritt. Für das weitere Verfahren hat der Verband einen klaren Plan: „Der portugiesische Fußballverband weigert sich, diesen Abschied ohne gebührende Würdigung stattfinden zu lassen. Es ist unser fester und immenser Wunsch, eine angemessene Würdigung der immensen Karriere von Cristiano Ronaldo zu organisieren, zu planen, daran teilzunehmen und aktiv mitzuwirken, bei der Fans und das ganze Land den Spieler, der uns so viel gegeben hat, noch einmal bejubeln und feiern können.“