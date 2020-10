Nächster England-Klub vor der Übernahme

Manchester Citys Besitzer Scheich Mansour könnte mittelfristig sportliche Konkurrenz aus der eigenen Familie bekommen. Laut dem ‚Telegraph‘ befindet sich sein Cousin Scheich Khaled mit seiner Investorengruppe in den finalen Gesprächen bezüglich eine Übernahme von Derby County.

Demzufolge könnte der englische Zweitligist bereits vor der nächsten Ligapartie am kommenden Mittwoch in die Hände der königlichen Familie von Abu Dhabi fallen. Der aktuelle Besitzer Mel Morris versucht seit rund eineinhalb Jahren die Rams an einen neuen Besitzer zu verkaufen. Derzeit liegt das von Phillip Cocu trainierte Team nach einem Fehlstart auf dem 22. Tabellenplatz der Championship.