Schalke: Brisanter Grund für Younes-Aus

Die vorzeitige Vertragsauflösung von Amin Younes bei Schalke 04 hat wohl auch mit einem Wortgefecht mit Torhüter Loris Karius zu tun. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bestärkte eine Streiterei zwischen den beiden 32-Jährigen die Verantwortlichen im Gefühl, „dass ein unzufriedener Younes das Kabinenklima mitten im Aufstiegskampf schwer belasten könne.“

Der ehemalige deutsche Nationalspieler war bei Trainer Miron Muslic ohnehin nicht besonders hoch angesehen – die prominenten Winter-Neuzugänge des Zweitliga-Spitzenreiters verschlechterten Younes‘ Aussicht auf Einsätze in der Offensive noch weiter.