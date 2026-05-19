Bundesliga
Leipzig: Schlieck setzt Unterschrift
RB Leipzig plant langfristig mit Torhütertalent Timo Schlieck. Wie der Klub offiziell bekanntgibt, hat der 20-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert.
RB Leipzig @RBLeipzig – 11:02
RB Leipzig hat den Vertrag mit Torhüter Timo #Schlieck vorzeitig um zwei Jahre bis 2029 verlängert. 🤝
Der 20-Jährige spielt in der aktuellen Saison leihweise für die SpVgg Greuther Fürth und kommt in der 2. Bundesliga auf neun Einsätze.
Schlieck ist in der laufenden Saison an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und kämpft mit den Franken am kommenden Freitag im Hinspiel der Relegation gegen Rot-Weiss Essen (20:30 Uhr) um den Klassenerhalt. Verletzungsbedingt kam er bislang nur neunmal für Fürth zum Einsatz.
