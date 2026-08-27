Bayern gibt Zaragoza erneut ab
17 Millionen Euro zahlte der FC Bayern für Bryan Zaragoza, nur siebenmal stand er für die Münchner auf dem Feld. Jetzt folgt seine vierte und womöglich letzte Leihe.
Bryan Zaragoza kickt ab sofort wieder in Spaniens La Liga. Der FC Bayern verleiht den 24-jährigen Linksaußen an Espanyol Barcelona. Eine Kaufoption, die nach einer gewissen Anzahl von Einsätzen verpflichtend greift, in Höhe von acht Millionen Euro wurde dem Vernehmen nach vereinbart.
Descarat, ràpid, amb personalitat.— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 27, 2026
I ara, rebel. pic.twitter.com/60sAytbFGy
In München spielt Zaragoza schon lange keine Rolle mehr. In der vergangenen Saison war er leihweise für Celta Vigo und die AS Rom am Ball.
Die magere Bilanz: 32 Spiele, zwei Tore und fünf Vorlagen. Jetzt geht es zurück in die spanische Heimat.
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund sagt: „Bryan hat in den vergangenen beiden Jahren auf seinen verschiedenen Stationen unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Er soll sich nun in seinem vertrauten Umfeld der La Liga weiterentwickeln.“
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