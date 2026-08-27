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Offiziell Bundesliga

Bayern gibt Zaragoza erneut ab

17 Millionen Euro zahlte der FC Bayern für Bryan Zaragoza, nur siebenmal stand er für die Münchner auf dem Feld. Jetzt folgt seine vierte und womöglich letzte Leihe.

von Lukas Hörster
1 min.
Bryan Zaragoza auf der Bank des FC Bayern München @Maxppp

Bryan Zaragoza kickt ab sofort wieder in Spaniens La Liga. Der FC Bayern verleiht den 24-jährigen Linksaußen an Espanyol Barcelona. Eine Kaufoption, die nach einer gewissen Anzahl von Einsätzen verpflichtend greift, in Höhe von acht Millionen Euro wurde dem Vernehmen nach vereinbart.

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In München spielt Zaragoza schon lange keine Rolle mehr. In der vergangenen Saison war er leihweise für Celta Vigo und die AS Rom am Ball.

Die magere Bilanz: 32 Spiele, zwei Tore und fünf Vorlagen. Jetzt geht es zurück in die spanische Heimat.

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Bayern-Sportdirektor Christoph Freund sagt: „Bryan hat in den vergangenen beiden Jahren auf seinen verschiedenen Stationen unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Er soll sich nun in seinem vertrauten Umfeld der La Liga weiterentwickeln.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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