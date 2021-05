Fürth verlängert Itter-Leihe

Die SpVgg Greuther Fürth hat bei gleich drei Personalien eine Zukunftsentscheidung getroffen. Wie der Zweitligist mitteilt, wird die Leihe von Gian-Luca Itter um die kommende Spielzeit erweitert. Der Linksverteidiger war im Januar vom SC Freiburg zum Kleeblatt gewechselt. Darüber hinaus wurden die Verträge von Eigengewächs Elias Kratzer (bis 2023) und Schlussmann Leon Schaffran (bis 2024) verlängert.

Trainer Stefan Leitl ist froh über die verlängerte Leihe von Itter: „Luca hat uns in der kurzen Zeit sowohl im Training als auch in den Spielen, die er gemacht hat, gezeigt, was er kann und dass wir auf ihn bauen können.“ Auch für den 22-Jährigen selbst ist die Entscheidung folgerichtig: „Alles, was mir in den Gesprächen mit den Verantwortlichen aufgezeigt wurde, ist auch so eingetreten und deshalb war für mich auch schon sehr früh klar, dass ich diese Leihe unbedingt verlängern möchte.“