Brighton holt neuen Linksverteidiger

Brighton & Hove Albion hat den gesuchten Linksverteidiger in der Schweiz gefunden. Jaouen Hadjam wechselt von Young Boys Bern nach Südengland und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. Die Ablöse wird auf bis zu 13 Millionen Euro taxiert.

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Erstmals seit 14 Jahren wechselt ein aktueller YB-Spieler direkt in die englische Premier League: Jaouen Hadjam schliesst sich mit einem Mehrjahresvertrag Brighton & Hove Albion an.… pic.twitter.com/rc8s3f2Omw — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) August 25, 2026

Der gebürtige Pariser mit algerischem Pass stand seit Januar 2024 in Bern unter Vertrag. Es ist das erste Mal seit 14 Jahren, dass die Young Boys einen Spieler direkt in die englische Eliteliga transferieren.