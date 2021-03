Alba träumt von Karriereende bei Barça

Jordi Alba wünscht sich ein Karriereende beim FC Barcelona. Im Interview mit der ‚Sport‘ sagt der 31-Jährige: „Der Ruhestand liegt noch in weiter Ferne für mich. Ich fühle mich sehr gut, sowohl geistig als auch körperlich. Es stimmt, dass ich bei Barça meine Karriere beenden möchte, denn das ist der Verein, den ich in meinem Herzen trage und bei dem ich praktisch mein ganzes Leben lang war.“

Auch in dieser Saison ist Dauerbrenner Alba auf der linken Abwehrseite der Katalanen gesetzt. In 37 Pflichtspielen erzielte der offensivfreudige Spanier fünf Treffer und lieferte elf Assists. Aufgrund der guten Leistungen wurde der Linksfuß zuletzt erstmals seit Mai 2019 wieder in die Nationalmannschaft berufen.