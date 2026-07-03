Überraschende Kehrtwende bei Xhaka

Granit Xhakas (33) Wechsel zum FC Chelsea ist geplatzt. Nach FT-Informationen hat der AFC Sunderland deutlich gemacht, dass der Mittelfeld-Regisseur unabhängig von der Angebotshöhe in diesem Sommer nicht zum Verkauf steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund zehn Millionen Euro Ablöse standen zuletzt im Raum für Xhaka, dessen Vertrag bei den Black Cats noch bis 2028 datiert ist. Xhaka selbst wäre gerne zu den Blues gewechselt und hatte bereits sein Ja-Wort gegeben, ist aber ebenso zufrieden mit seinem bevorstehenden Verbleib in Sunderland.