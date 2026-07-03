Menü Suche
Kommentar 2
FT-Info FT-Kurve Premier League

Überraschende Kehrtwende bei Xhaka

von Tobias Feldhoff - Quelle: FT-Info
Granit Xhaka am Ball für den AFC Sunderland @Maxppp

Granit Xhakas (33) Wechsel zum FC Chelsea ist geplatzt. Nach FT-Informationen hat der AFC Sunderland deutlich gemacht, dass der Mittelfeld-Regisseur unabhängig von der Angebotshöhe in diesem Sommer nicht zum Verkauf steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rund zehn Millionen Euro Ablöse standen zuletzt im Raum für Xhaka, dessen Vertrag bei den Black Cats noch bis 2028 datiert ist. Xhaka selbst wäre gerne zu den Blues gewechselt und hatte bereits sein Ja-Wort gegeben, ist aber ebenso zufrieden mit seinem bevorstehenden Verbleib in Sunderland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Sunderland
Granit Xhaka

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Sunderland Logo AFC Sunderland
Granit Xhaka Granit Xhaka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert