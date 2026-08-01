Nächster Schritt für Ex-Kieler Neumann?

Den Ex-Kieler Phil Neumann (29) könnte es in diesem Sommer in die Premier League verschlagen. Nach FT-Informationen hat sich Aufsteiger Hull City nach dem Innenverteidiger von Birmingham City erkundigt. Als Ablöse könnte eine Millionensumme fließen für den athletischen Rechtsfuß, dessen Vertrag noch bis 2028 datiert ist.

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In der vergangenen Saison war Neumann in Birmingham über weite Strecken gesetzt. Hull wiederum hat noch personellen Bedarf in der Innenverteidigung. Momentan stehen nur vier Spezialisten für das geplante System mit Dreierkette zur Verfügung.