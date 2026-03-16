2. Bundesliga
Paderborn legt Curda-Preis fest
@Maxppp
Beim SC Paderborn bangt man um einen Verbleib von Laurin Curda (24). Nach Informationen von ‚Sky‘ liegen dem rechten Mittelfeldspieler Anfragen aus der zweiten englischen Liga vor.
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Einen Verbleib beim Zweitligisten, derzeit Tabellenvierter, mache Curda auch von einem möglichen Aufstieg abhängig. Bei einem Verkauf fordere Paderborn fünf Millionen Euro.
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