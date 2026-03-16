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2. Bundesliga

Paderborn legt Curda-Preis fest

von David Hamza - Quelle: Sky
Laurin Curda im SCP-Trikot @Maxppp

Beim SC Paderborn bangt man um einen Verbleib von Laurin Curda (24). Nach Informationen von ‚Sky‘ liegen dem rechten Mittelfeldspieler Anfragen aus der zweiten englischen Liga vor.

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Einen Verbleib beim Zweitligisten, derzeit Tabellenvierter, mache Curda auch von einem möglichen Aufstieg abhängig. Bei einem Verkauf fordere Paderborn fünf Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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