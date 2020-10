Düsseldorf verpflichtet Koutris

Fortuna Düsseldorf hat sich nach der Verpflichtung von Florian Hartherz (27) einen weiteren Linksverteidiger geangelt. Wie die Fortuna offiziell verkündet, kommt Leonardo Koutris von Olympiakos Piräus und unterschreibt einen Leihvertrag bis 2022. Zudem wurde eine Kaufoption vereinbart.

Sportvorstand Uwe Klein sagt: „Unser großes Interesse an der Verpflichtung von Leonardo Koutris ist in den letzten Wochen deutlich geworden. Ich freue mich sehr, dass wir dies nun in die Tat umsetzen konnten. Er ist ein technisch versierter Linksverteidiger mit großem Vorwärtsdrang, der unter anderem in der Champions League schon Erfahrung gesammelt hat. Leonardo wird uns auf der linken Seite weitere Variabilität verleihen. Da er aus einer Verletzung kommt, wird er noch etwas Zeit benötigen, um bei hundert Prozent zu sein. Wir geben ihm die Zeit und freuen uns, ihn bald für die Fortuna auf dem Platz zu sehen.“

Koutris ergänzt: „Für mich erfüllt sich mit dem Wechsel nach Deutschland ein großer Traum. Ich freue mich sehr, bei der Fortuna zeigen zu können, was ich kann, und möchte der Mannschaft bei der Umsetzung ihrer Ziele maximal helfen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich von Beginn an begeistert. Alle gaben mir sofort das sehr gute Gefühl, dass ich hier gebraucht werde. Ich werde immer alles geben, um das in mich gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Außerdem habe ich gehört, dass die Fans der Fortuna sehr leidenschaftlich sind. Daher bin ich sicher, dass wir sehr gut zusammenpassen.“

Erst kürzlich hatten beide etatmäßigen Linksverteidiger in Person von Niko Gießelmann (28, Union Berlin) und Marko Suttner (33, Austria Wien) Düsseldorf verlassen. Nun ist mit der Verpflichtung von Koutris für ausreichend Ersatz gesorgt. Der Grieche mit brasilianischen Wurzeln war in der Rückrunde an RCD Mallorca verliehen – kam aber dort aufgrund eines Kreuzbandrisses nur auf sechs Einsätze.