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Nächster Tottenham-Verteidiger vor Abgang

von Daniel del Federico - Quelle: Corriere dello Sport
1 min.
Destiny Udogie im Einsatz für Tottenham @Maxppp

Nach den Abgängen von Cristian Romero (28/Atlético Madrid), Luka Vuskovic (19/Brighton & Hove Albion), Radu Dragusin (24/AC Florenz) und Djed Spence (26/Inter Mailand) könnte ein weiterer Verteidiger Tottenham Hotspur verlassen. Dem ‚Corriere dello Sport‘ zufolge hat Destiny Udogie (23) einem Wechsel zur AS Rom bereits zugesagt.

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Die Giallorossi müssen sich nun noch mit den Spurs einig werden, doch die Engländer zeigen sich gesprächsbereit: Ab einem Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro dürfte der Linksverteidiger den Klub verlassen. Die Römer präferieren eine Leihe mit einer Kaufverpflichtung bei leicht zu erreichenden Bedingungen. In Nordlondon steht der Italiener noch bis 2030 unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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