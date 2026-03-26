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Bundesliga

Verlässt Fellhauer den FCA schon wieder?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Robin Fellhauer setzt zum Sprint an @Maxppp

Nur ein Jahr nach seiner Verpflichtung könnte Robin Fellhauer (28) dem FC Augsburg schon wieder den Rücken kehren. ‚Sky‘ zufolge führen mehrere Spuren nach England, die konkretesten Absichten verfolge Zweitligist FC Middlesbrough. Im Winter hatte der FC Burnley Interesse an dem Dauerläufer bekundet.

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Trainerunabhängig ist Fellhauer seit seiner Ankunft beim FCA gesetzt. In 27 Liga-Einsätzen agierte der Rechtsfuß auf beiden Außenbahnen, im defensiven Mittelfeld und auch schon auf der Zehner-Position. Sein Vertrag in Augsburg ist noch bis 2029 datiert, sodass dem Bundesligisten eine saftige Ablöse winken könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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