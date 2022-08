PSG: Navas vor Abflug

Keylor Navas sitzt bei Paris St. Germain auf gepackten Koffern. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, hat der 35-jährige Torhüter einem Wechsel zur SSC Neapel zugestimmt. Dem Fachmagazin zufolge arbeiten beide Klubs daran, den Deal in den kommenden Tagen zu finalisieren. Ob der Schlussmann nur geliehen oder direkt verkauft wird, ist ebenfalls noch zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Navas will sich mit Blick auf die WM in Katar Spielzeit verschaffen, um im Winter in bester Verfassung für Costa Rica zwischen den Pfosten zu stehen. PSG-Coach Christophe Galtier setzt anders als seine Vorgänger auf eine klare Nummer eins im Tor und legte sich auf den deutlich jüngeren Gianluigi Donnarumma (23) fest.