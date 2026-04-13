Union: Zwei Kandidaten für Baumgart-Nachfolge

Möglicherweise steht Marie-Luise Eta auch in der kommenden Saison bei den Profis von Union Berlin an der Seitenlinie. Gegenüber ‚Bild‘ lässt Horst Heldt offen, ob die 34-Jährige – wie zunächst geplant – nur die laufende Saison als Interimscoach zu Ende bringt. „Grundsätzlich haben wir einen Plan, wie es danach weitergeht. Aber wenn wir uns am Ende erneut Gedanken machen müssen, ist das gut für sie. Ob wir dann mit ihr weitermachen, wird sich zeigen“, erklärt der Geschäftsführer Profifußball.

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Stand jetzt wird Eta das Frauen-Team in der Bundesliga übernehmen. Sollte ihr allerdings mit den Männern der Klassenerhalt und auch spielerisch die Trendwende gelingen, will Heldt nicht ausschließen, dass sie den begehrten Job behält: „Wir halten uns alle Optionen offen.“

Eine weitere Option: Christian Eichner. ‚Sky‘ sieht den Trainer vom Karlsruher SC als Top-Favorit auf den Posten bei Union. Dem Pay-TV-Sender zufolge laufen Gespräche über ein Engagement zur kommenden Spielzeit. Der 43-Jährge und der KSC werden nach der Saison getrennte Wege gehen, das hat der Zweitligist am vergangenen Mittwoch offiziell bekanntgegeben.