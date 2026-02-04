Menü Suche
FT-Exklusiv Chinese Super League

Neuer Verein für Zouma

von Santi Aouna - Daniel del Federico - Quelle: FT-Info
Kurt Zouma @Maxppp

Kurt Zouma bleibt nicht lange ohne Verein. Nach FT-Informationen schließt sich der 31-Jährige dem chinesischen Erstligisten Shandong Taishan an. Im Reich der Mitte unterschreibt der Franzose einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Der Deal soll in den kommenden Tagen offiziell vonstattengehen.

Zouma stand bis vor Kurzem noch in Rumänien beim CFR Cluj unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier jedoch Mitte Januar aufgelöst wurde. Die erfolgreichste Zeit seiner Karriere erlebte der Innenverteidiger in der Premier League, wo er unter anderem für den FC Chelsea sowie anschließend West Ham United auflief.

