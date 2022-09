Pjanic weiter auf Klubsuche

Miralem Pjanic hat die Hoffnung auf einen Klubwechsel noch nicht aufgeben. Nach FT-Infos schaut sich die Seite des Mittelfeldspielers weiterhin um – Al Nassr aus Saudi Arabien und der Qatar SC sind mögliche Ziele für den 32-Jährigen.

Pjanic steht noch bis 2024 beim FC Barcelona unter Vertrag. Die Konkurrenz im Zentrum ist allerdings riesig. Schon in der vergangenen Saison war der Bosnier an Besiktas verliehen. Auch in der Türkei ist das Transferfenster noch geöffnet.